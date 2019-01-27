"Победа" объяснила причину отмены полётов из Москвы в Хельсинки

Авиакомпания "Победа" объяснила причину, по которой с 1 февраля прекращает полёты из Москвы в Хельсинки. Как сообщили в пресс-службе, рейсы приостановлены в рамках оптимизации эффективности программы полётов.
— Клиентам отменённых рейсов выполняется полный возврат денежных средств или индивидуально подбираются альтернативные варианты перелётов, — приводит ТАСС сообщение представителя авиакомпании.
Напомним, ежедневные рейсы в финскую столицу из московского "Внуково" были открыты 5 октября прошлого года. Как писал Лайф, местные СМИ сообщили, что последний рейс авиакомпании запланирован на 31 января, продажа на все последующие даты закрыта.
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