"Победа" объяснила причину отмены полётов из Москвы в Хельсинки

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"Победа" объяснила причину отмены полётов из Москвы в Хельсинки

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Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Ежедневные рейсы из российской столицы в финскую были открыты в октябре прошлого года.

Авиакомпания "Победа" объяснила причину, по которой с 1 февраля прекращает полёты из Москвы в Хельсинки. Как сообщили в пресс-службе, рейсы приостановлены в рамках оптимизации эффективности программы полётов.

— Клиентам отменённых рейсов выполняется полный возврат денежных средств или индивидуально подбираются альтернативные варианты перелётов, — приводит ТАСС сообщение представителя авиакомпании.

Напомним, ежедневные рейсы в финскую столицу из московского "Внуково" были открыты 5 октября прошлого года. Как писал Лайф, местные СМИ сообщили, что последний рейс авиакомпании запланирован на 31 января, продажа на все последующие даты закрыта.

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