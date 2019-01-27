От первого "крыла". Пилот показал полёт "Стрижей" на параде в Петербурге

Пилот одного из истребителей МиГ-29, которые сегодня завершали парад в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда, снял на видео полёт над Санкт-Петербургом. Кадры разместила авиагруппа "Стрижи" в "Инстаграме".

На видео запечатлены летящие над Северной столицей истребители, а также вид на сам город, где проходили торжественные мероприятия, с высоты птичьего полёта. Всего участие в параде приняли 2,5 тысячи военнослужащих и порядка 100 единиц военной техники, включая легендарный танк Т-34.

Впрочем, зрелищно "небесные" участники торжественного мероприятия выглядели не только с высоты птичьего полёта. Шоу "Стрижей" восхитило и зрителей, собравшихся в центре города на Неве.