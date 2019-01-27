Нетаньяху заявил, что Израиль признаёт Гуайдо новым лидером Венесуэлы

Лидер оппозиции провозгласил себя главой страны менее недели назад, однако его таковым признали уже несколько стран.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетяньяху заявил, что его страна признаёт лидера оппозиции Хуана Гуайдо новым главой Венесуэлы.

— Израиль присоединяется к США, Канаде, большинству стран Латинской Америки и государств Европы в признании нового руководства Венесуэлы, — сказал Нетаньяху в видеообращении.

Ранее подобные заявления сделали испанский премьер Педро Санчес, президент Франции Эмманюэль Макрон и заместитель официального представителя Правительства Германии Мартина Фиц.

Напомним, Хуан Гуайдо объявил себя лидером Венесуэлы 23 января 2019 года. По данным Wall Street Journal, он сделал это после телефонного звонка из США. Президент Николас Мадуро разорвал дипотношения с Вашингтоном.

Он заявлял, что готов к встрече с лидером оппозиции, однако тот отказался.

В Москве же считают, что Венесуэлой пытаются управлять из Вашингтона.