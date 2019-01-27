Сенатор согласился ехать в Киев на дуэль для защиты Скабеевой

Поездка на Украину состоится только при согласовании с руководством Совета Федерации РФ.

Член Совета Федерации от Рязанской области Игорь Морозов согласился отправиться в Киев на дуэль с депутатом Верховной рады. Об этом он рассказал в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

— Это же официальная поездка на Украину. Буду обсуждать этот вопрос, — сказал Морозов.

Как отмечается, сама поездка состоится, только если будет согласование с руководством Совета Федерации РФ. Таким образом сенатор решил вступиться за журналистку Ольгу Скабееву, которую оскорбил украинский депутат.

Ранее сообщалось, что украинский парламентарий Борислав Берёза принял вызов Морозова, который заявил, что в случае, если его поездку не согласуют, он предложит третью страну в качестве места для дуэли.

Напомним, Берёза толкнул и оскорбил журналистку телеканала "Россия" Ольгу Скабееву во время интервью с вице-спикером Рады Ириной Геращенко в кулуарах ПАСЕ.