Бывший полпред президента в Мордовии Валентин Конаков умер на 80-м году жизни

По информации региональных СМИ, Конаков в последнее время боролся с онкологическим заболеванием.

На 80-м году жизни скончался бывший полпред президента России в Мордовии Валентин Конаков. Об этом сообщается на официальном портале органов государственной власти Мордовии.

Конаков родился 9 июня 1939 года в селе Кулясово Атяшевского района. В 1993–2000-м был полномочным представителем президента в республике, а с 2000 года занимал пост зампреда правительства Мордовии, курируя социальную сферу, развитие науки и новых технологий. В 2010 году был спикером мордовского парламента, а в 2012-м возглавил Научно-исследовательский институт регионологии МГУ им. Н.П. Огарёва.

По информации регионального издания "Столица С", Конаков в последнее время боролся с онкологическим заболеванием.