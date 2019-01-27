Бывший полпред президента в Мордовии Валентин Конаков умер на 80-м году жизни

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Бывший полпред президента в Мордовии Валентин Конаков умер на 80-м году жизни

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Фото: © РИА «Инфо-РМ»

По информации региональных СМИ, Конаков в последнее время боролся с онкологическим заболеванием.

На 80-м году жизни скончался бывший полпред президента России в Мордовии Валентин Конаков. Об этом сообщается на официальном портале органов государственной власти Мордовии.

Конаков родился 9 июня 1939 года в селе Кулясово Атяшевского района. В 1993–2000-м был полномочным представителем президента в республике, а с 2000 года занимал пост зампреда правительства Мордовии, курируя социальную сферу, развитие науки и новых технологий. В 2010 году был спикером мордовского парламента, а в 2012-м возглавил Научно-исследовательский институт регионологии МГУ им. Н.П. Огарёва.

<p>Фото: ©<a href="http://info-rm.com/2019/01/27/v_nordovii_skonchalsya_eksspiker_gosudarstvennogo_sobraniya_regiona.html/" target="_blank"> РИА &#34;Инфо-РМ&#34;</a></p>

По информации регионального издания "Столица С", Конаков в последнее время боролся с онкологическим заболеванием.

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