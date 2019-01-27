Песков назвал Кудрина высоким профессионалом своего дела

Глава СП обращает внимание в том числе на области, "где выделенные средства не расходуются в полном объёме".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высоко оценил работу, которую делает глава Счётной палаты Алексей Кудрин. Об этом он сказал в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

— Он высокий профессионал своего дела и, безусловно, он констатирует те области, где происходит рачительный процесс в плане расходования государственных средств, и обращает внимание главы государства на те параметры, где выделенные средства не расходуются в полном объёме, — сказал Песков.

Он привёл в пример одну из проблем с выделяемыми государством средствами — часть из них попросту не расходуется. Песков назвал это "совершено феноменальным".

Напомним, Алексей Кудрин занимает пост председателя Счётной палаты с мая прошлого года. Прежде он работал на посту вице-премьера и министра финансов.

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что рассчитывает на поддержку Счётной палатой в реализации нацпроектов.