Фонд кино подал на создателя "Смешариков" иск на 30 миллионов рублей

Авторы известного детского мультфильма пообещали выполнить обязательства перед истцом.

Фонд кино подал иск на 30 миллионов на создателя мультсериала "Смешарики" Илью Попова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что поводом для этого стал невозврат денег, которые фонд выделил на создание полнометражного мультфильма "Смешарики". В группе компаний "Рики" — обладательнице прав на персонажей — эту информацию подтвердили.

— Идёт рассмотрение искового заявления и решение стандартных процедурных вопросов. Мы выполним свои обязательства перед Фондом кино в полной мере, — приводит РИА "Новости" комментарий компании.

Напомним, в прошлом году президент России Владимир Путин отмечал поучительность "Смешариков".