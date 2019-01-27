В Перу 15 человек погибли при обрушении стены отеля во время свадебной церемонии

В Перу 15 человек погибли и 29 пострадали во время свадебной церемонии из-за обрушения стены отеля, где проходило торжество. Как сообщает Национальный институт гражданской обороны (INDECI), инцидент произошёл в регионе Апуримак на юге страны и был вызван обильными ливнями.

#LluviasIntensas ocasionan colapso de pared en Hotel Alhambra mientras se celebraba un matrimonio en Tamburco, Abancay - Apurimac.@bomberosPE y @PoliciaPeru continúan con trabajos de búsqueda de personas.

Hasta el momento se reportan:

13 fallecidos.

30 heridos.#COENmonitorea pic.twitter.com/IFzCuthsq5 — INDECI (@indeciperu) 27 января 2019 г.

В опубликованном в "Твиттере" сообщении указано, что пожарные и полицейские продолжают поиск пострадавших в результате произошедшего.