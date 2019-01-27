В Перу 15 человек погибли при обрушении стены отеля во время свадебной церемонии

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В Перу 15 человек погибли при обрушении стены отеля во время свадебной церемонии

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В Перу 15 человек погибли и 29 пострадали во время свадебной церемонии из-за обрушения стены отеля, где проходило торжество. Как сообщает Национальный институт гражданской обороны (INDECI), инцидент произошёл в регионе Апуримак на юге страны и был вызван обильными ливнями.

В опубликованном в "Твиттере" сообщении указано, что пожарные и полицейские продолжают поиск пострадавших в результате произошедшего.

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