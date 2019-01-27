Врачи успешно удалили раковую опухоль у жены Асада

В Дамаске врачи провели успешную операцию по удалению раковой опухоли на груди у жены президента Сирии Башара Асада 43-летней Асмы, сообщает пресс-служба администрации САР.
— Госпожа Асма Асад продолжает лечение от злокачественной опухоли. Операция на груди, проведённая в военном госпитале, увенчалась успехом, — говорится в сообщении.
كما بدأتها بقوة وثقة وإيمان.. السيدة #أسماء_الأسد تتابع خطوات علاجها من الورم الخبيث.. وتجري عملية جراحية في الثدي بالمشفى العسكري بـ #دمشق تكللت بالنجاح..— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 27 января 2019 г.
رئاسة الجمهورية العربية السورية تتمنى للسيدة أسماء الشفاء العاجل.. pic.twitter.com/4X4nbqBrW1
О том, что у супруги лидера Сирии обнаружено тяжёлое заболевание, стало известно в августе 2018 года. Опухоль была выявлена на ранней стадии.
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