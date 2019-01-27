Врачи успешно удалили раковую опухоль у жены Асада

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Врачи успешно удалили раковую опухоль у жены Асада

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О том, что у супруги сирийского лидера обнаружено тяжёлое заболевание, стало известно в августе 2018 года.

В Дамаске врачи провели успешную операцию по удалению раковой опухоли на груди у жены президента Сирии Башара Асада 43-летней Асмы, сообщает пресс-служба администрации САР.

— Госпожа Асма Асад продолжает лечение от злокачественной опухоли. Операция на груди, проведённая в военном госпитале, увенчалась успехом, — говорится в сообщении.

О том, что у супруги лидера Сирии обнаружено тяжёлое заболевание, стало известно в августе 2018 года. Опухоль была выявлена на ранней стадии.

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