Онищенко призвал Евросоюз добиться вакцинации украинцев от кори

По словам депутата, болезнь может привести к пневмонии, ушной инфекции, энцефалиту, а также инвалидности и даже смерти.

Экс-главсанврач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил о необходимости заставить украинских властей провести вакцинацию своих граждан от кори. По его словам, многие недооценивают опасность этой инфекции, считая простой детской болезнью.

Онищенко предупредил, что корь может привести к пневмонии, ушной инфекции, энцефалиту (воспалению мозга) , а в некоторых запущенных случаях — к инвалидности и даже смерти. При этом подхватить её очень легко: для этого непривитому нужно просто оказаться рядом с больным или в комнате, где недавно находился инфицированный. Как пояснил экс-главсанврач, вирус кори может до двух часов оставаться в воздухе и на поверхностях после ухода больного.

— Евросоюз должен позаботиться, чтобы украинская власть провела вакцинацию своего населения от кори, — сказал парламентарий в интервью "Российской газете".

Онищенко подчеркнул, что вакцинацию необходимо сделать жителям всех областей Незалежной. Он напомнил, что Россия не вводила никаких ограничений по въезду украинцев в страну.

Ранее Лайф сообщал, что на Украине вскоре могут объявить эпидемию кори. Ситуация накалилась с началом 2019 года: за первые две недели в стране зафиксировали почти три тысячи заболевших, из которых два случая закончились смертью пациента.