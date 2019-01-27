Трамп намерен достроить стену на границе США даже без согласия Конгресса

Если бюджет так и не удастся согласовать с парламентом, то президент может предпринять меры, включающие введение ЧС в стране.

Президент США Дональд Трамп может построить стену на границе с Мексикой, даже если Конгресс не одобрит данное решение и не выделит на это соответствующие средства. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвейни в беседе с Fox News.

Малвейни отметил, что в случае если с парламентом так и не удастся согласовать бюджет, то Трамп может предпринять меры, включающие в себя, например, введение ЧС в стране.

— Лучше всё же добиться этого путём принятия законопроекта, — сказал Малвейни.

По его словам, утверждение бюджета законодательным органом — это наиболее "правильный способ" финансирования строительства стены на границе.

Ранее американский лидер Дональд Трамп опубликовал в своём твиттере срифмованный лозунг о строительстве стены на границе с Мексикой.