"Борода хрустальная?" Экс-чемпион UFC Орловский высмеял Емельяненко за поражение

В ходе прошедшего поединка американец нокаутировал соперника на 35-й секунде боя.

Белорусский экс-чемпион UFC Андрей Орловский высмеял россиянина Фёдора Емельяненко за поражение американцу Райану Бейдеру в сегодняшнем поединке финала Гран-при Bellator в тяжёлом весе. В своём блоге в "Инстаграме" Орловский опубликовал нокаут Емельяненко, адресовав пост людям, которые отрицали, что у российского спортсмена есть проблемы с умением держать удар.

— Ау, где вы, эксперты? Чё, у Емели борода хрустальная, а? Как так? — написал он.

Напомним, в ходе прошедшего поединка 35-летний американец нокаутировал 42-летнего соперника на 35-й секунде боя. Как писал Лайф, после боя Емельяненко наложили девять швов.

Отметим также, что Орловский — один из величайших бойцов UFC на постсоветском пространстве, а в 2005—2006 годах был чемпионом промоушена в тяжёлом весе. Последние же его бои складываются неудачно: из последних восьми поединков белорус выиграл лишь два.