Мадуро призвал страны ЕС отозвать ультиматум о выборах в Венесуэле

Накануне Испания, Франция, Британия и ФРГ пригрозили признать лидера оппозиции временным президентом Боливарианской Республики.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к европейским лидерам с призывом отозвать выдвинутый ранее Каракасу ультиматум относительно времени проведения повторных выборов в стране.

— Европа вновь совершает ошибку по отношению к Венесуэле. Они игнорируют нашу историю, несмотря на нашу 200-летнюю свободу... Они должны отказаться от своего ультиматума. Никто не может ставить нам ультиматумы, — сказал Мадуро в интервью турецкому телеканалу CNN Turk.

Лидер Боливарианской Республики заявил, что его народ гордится своим суверенитетом. По мнению Мадуро, идеология президента США Дональда Трампа заключается в том, что он недооценивает Каракас, Латинскую Америку и весь остальной мир.

Политик напомнил, что в Венесуэле в ближайшее время состоятся парламентские выборы, а очередные президентские запланированы на 2020 год. Мадуро добавил, что суд будет решать судьбу лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который "нарушил все возможные законы и конституцию", объявив себя исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики.

Напомним, 26 января Испания, Франция, Британия и Германия пригрозили признать Гуайдо временным лидером Венесуэлы, если в стране не объявят о проведении досрочных выборов в течение восьми дней. В поддержку Мадуро высказались Россия, Турция, Боливия, Иран, Куба, Никарагуа, Сальвадор, а Белоруссия и Китай призвали не вмешиваться в дела Каракаса.