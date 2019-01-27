Первый канал подтвердил окончательный состав нового жюри шоу "Голос. Дети"

Первый канал подтвердил окончательный список имён наставников нового сезона музыкального шоу "Голос. Дети". Об этом сообщается в соцсетях программы.
Как и сообщалось ранее, в этот раз членами жюри будут Валерий Меладзе, Пелагея и Светлана Лобода.
— Мы в первый раз пользуемся вот именно таким гендерным принципом, когда у нас один мужчина и две девушки. Посмотрим, что получится, — сказал главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта в ходе онлайн-трансляции.
Напомним, в прошлом году в жюри шоу "Голос. Дети" Меладзе и Пелагея участвовали с Василием Вакуленко, также известным как рэпер Баста.
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