Первый канал подтвердил окончательный состав нового жюри шоу "Голос. Дети"

Ранее сообщалось, что судить конкурсантов в новом сезоне будут Пелагея, Валерий Меладзе и Светлана Лобода.

Первый канал подтвердил окончательный список имён наставников нового сезона музыкального шоу "Голос. Дети". Об этом сообщается в соцсетях программы.

Как и сообщалось ранее, в этот раз членами жюри будут Валерий Меладзе, Пелагея и Светлана Лобода.

— Мы в первый раз пользуемся вот именно таким гендерным принципом, когда у нас один мужчина и две девушки. Посмотрим, что получится, — сказал главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта в ходе онлайн-трансляции.

Напомним, в прошлом году в жюри шоу "Голос. Дети" Меладзе и Пелагея участвовали с Василием Вакуленко, также известным как рэпер Баста.