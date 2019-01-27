Из Третьяковской галереи на глазах у посетителей украли картину Куинджи

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Из Третьяковской галереи на глазах у посетителей украли картину Куинджи

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Фото: t.me/museumsnob

Сообщается, что злоумышленника приняли за сотрудника музея, поэтому не придали происходящему должного внимания.

В Третьяковской галерее неизвестный похитил картину. Это работа Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

<p>Картина &#34;Ай-Петри. Крым&#34; Архипа Куинджи. Фото: Wikimedia/<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8#/media/File:Kuindzhi_Ai-Petri_Crimea_1898_1908.jpg" target="_blank">Архип Иванович Куинджи</a></p>

Как отмечается, злоумышленник просто подошёл к висящей на стене картине, снял её, вытащил из рамы и скрылся. Раму бросил тут же. Никто не придал значения происходящему, потому что подумали, что делает это сотрудник музея.

Как сообщает "Говорит Москва", в самой галерее пока комментарии давать не готовы. Посетителей музея досматривают.

Архип Иванович Куинджи — русский художник греческого происхождения. Годы его жизни — 1842-1910. Сегодня исполнилось 177 лет с дня его рождения. Родился в Мариуполе, учился живописи в Крыму и Санкт-Петербурге. Похоронен в Северной столице России.

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