Из Третьяковской галереи на глазах у посетителей украли картину Куинджи

Сообщается, что злоумышленника приняли за сотрудника музея, поэтому не придали происходящему должного внимания.

В Третьяковской галерее неизвестный похитил картину. Это работа Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, злоумышленник просто подошёл к висящей на стене картине, снял её, вытащил из рамы и скрылся. Раму бросил тут же. Никто не придал значения происходящему, потому что подумали, что делает это сотрудник музея.

Как сообщает "Говорит Москва", в самой галерее пока комментарии давать не готовы. Посетителей музея досматривают.

Архип Иванович Куинджи — русский художник греческого происхождения. Годы его жизни — 1842-1910. Сегодня исполнилось 177 лет с дня его рождения. Родился в Мариуполе, учился живописи в Крыму и Санкт-Петербурге. Похоронен в Северной столице России.