До +2 градусов. Москвичам пообещали потепление на следующей неделе

Согласно прогнозу, погода будет облачная с незначительным количеством осадков и гололедицей.

Сильный снегопад и метели в Московском регионе уже на следующей неделе сменятся оттепелью. Как рассказали в центре погоды "Фобос", столбики термометров покажут до плюс 2 градусов.

— Ближайшей ночью в Москве — минус 7–9 градусов, по области — минус 6–11, днём в Москве — минус 2–4 градуса, в области — минус 1–6 градусов, — цитирует представителя метеослужбы РИАМО.

По его словам, потепление жители столицы почувствуют 29 января, когда в регион придут хорошо прогретые влажные воздушные массы из Атлантики. При этом погода будет облачная с небольшим снегопадом и гололедицей. Оттепель ожидается с 30 января. Согласно прогнозу, в среду ртутный столбик будет курсировать в пределах 0 и +2 градусов.