В Польше почтили память жертв концлагеря в Освенциме

Российские сенаторы возложили цветы на кладбище, где похоронены погибшие узники, и зажгли свечи.

В Освенциме почтили память жертв нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау, число которых, по официальным данным, составляет 1,4 миллиона человек. В некогда лагерь смерти приехали бывшие узники, государственные деятели, дипломаты, деятели искусства из разных стран, включая делегацию из Совфеда.

Российские сенаторы возложили цветы на кладбище, где похоронены жертвы Аушвица. Десятки свечей зажгли у памятника жертвам фашизма участники памятных мероприятий по случаю 74-й годовщины освобождения лагеря смерти Красной Армией.

— Аушвиц — это то место, где миллионы людей получают так нужную сейчас нашему миру прививку от исторической амнезии, — сказал в своей речи посол РФ в Польше Сергей Андреев.

На церемонии также выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он заявил, что мир не должен забыть о том, что нацистская Германия несёт ответственность за холокост — "иначе зло вернётся".

Напомним, Освенцим работал с 1940 по 1945 год. За это время в лагере смерти погибло более 1,4 млн узников (по другим данным, более 4 млн человек). Освенцим был крупнейшим нацистским концлагерем из всех существовавших и поэтому считается одним из главных символов холокоста. Войска Красной Армии освободили узников концлагеря 27 января 1945 года, ровно через год после полного снятия блокады Ленинграда.