В МИД Венесуэлы сравнили ультиматум ЕС с действиями колонизаторов

В министерстве заявили, что легитимность и конституционность избирательных процессов не зависят от мнения властей других государств.

В Министерстве иностранных дел Венесуэлы раскритиковали ультиматум стран Евросоюза и сравнили его с действиями колониальных держав. С таким заявлением выступил глава министерства Хорхе Арреас в своём твиттере.

— Венесуэла решительно отвергает заявление Европейского союза от 26 января, которое подтвердило его решение присоединиться к государственному перевороту, организованному Правительством Соединённых Штатов, — написал Арреас.

Политик напомнил, что легитимность и конституционность избирательных процессов не зависят от мнения властей какого-либо иностранного государства.

Напомним, 26 января Испания, Франция, Британия и Германия пригрозили признать лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным лидером Венесуэлы, если в стране не объявят о проведении досрочных выборов в течение восьми дней. Действующий президент страны Николас Мадуро призвал ЕС отозвать данный ультиматум.