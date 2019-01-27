Нацбанк Украины начал продавать гривны рулонами

Нацбанк Украины продал на электронном аукционе 24 января почти 10 миллионов гривен рулонами. Как сообщается на сайте учреждения, в неразрезанных листах были банкноты номиналом одна, две, пять и десять гривен.

В ходе торгов участники подали заявки на покупку десяти тысяч рулонов, состоящих из банкнот номиналом одна гривна, 20 тысяч рулонов из банкнот по две гривны, три тысячи — по пять гривен и две тысячи — по десять гривен. В общей сложности Нацбанк Незалежной продал 9,8 миллиона гривен.