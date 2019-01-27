При взрыве в Гааге пострадало девять человек

По меньшей мере девять человек получили травмы сегодня при взрыве в жилом доме в Гааге. Об этом сообщила местная спасательная служба в Twitter.
Отмечается, что семерых пришлось направить в больницу, двоим оказали медпомощь на месте.
— Из-под завалов вытащены три человека, ещё как минимум один находится под обломками, — сообщили в экстренной службе.
Основная версия о причине произошедшего — взрыв бытового газа. Обрушение фасада охватило несколько квартир. Стоящие вплотную соседние здания сильно повреждены.
Ранее сообщалось, что россиян среди пострадавших нет.
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