При взрыве в Гааге пострадало девять человек

Взрывная волна почти уничтожила один жилой дом и повредила два стоящих рядом с ним.

По меньшей мере девять человек получили травмы сегодня при взрыве в жилом доме в Гааге. Об этом сообщила местная спасательная служба в Twitter.

Отмечается, что семерых пришлось направить в больницу, двоим оказали медпомощь на месте.

— Из-под завалов вытащены три человека, ещё как минимум один находится под обломками, — сообщили в экстренной службе.

Основная версия о причине произошедшего — взрыв бытового газа. Обрушение фасада охватило несколько квартир. Стоящие вплотную соседние здания сильно повреждены.

Ранее сообщалось, что россиян среди пострадавших нет.