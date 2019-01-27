Похитители шедевра Куинджи скрылись на белом Mercedes GL

Похитители картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" скрылись на белом автомобиле "Мерседес GL". Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Как отмечается, в данный момент столичные правоохранители ищут по городу автомобиль злоумышленников.
Напомним, картина была похищена сегодня во время работы выставки. Одного из похитителей ищут по особой примете: это славянин "с огромной головой". Также стало известно, что в краже участвовали два человека.
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