Похитители шедевра Куинджи скрылись на белом Mercedes GL

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Похитители шедевра Куинджи скрылись на белом Mercedes GL

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Фото: © Википедия

В настоящее время столичные правоохранители ищут по городу автомобиль злоумышленников.

Похитители картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" скрылись на белом автомобиле "Мерседес GL". Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Как отмечается, в данный момент столичные правоохранители ищут по городу автомобиль злоумышленников.

Напомним, картина была похищена сегодня во время работы выставки. Одного из похитителей ищут по особой примете: это славянин "с огромной головой". Также стало известно, что в краже участвовали два человека.

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