Стали известны самые длинные автобусные маршруты России

Специалисты рассказали, что путь на автобусе на расстояние в 2 000 километров может занимать от полутора до двух суток.

Названы самые длинные автобусные маршруты России. Рейтинг составили эксперты сервиса OneTwoTrip.

Специалисты изучили более 3 000 междугородних маршрутов по стране. В исследование включены только те направления, которые присутствуют в расписании автовокзалов на текущий момент.

Самым протяжённым маршрутом оказался рейс из Дербента в Санкт-Петербург, длина которого составила 2 706 километров. Помимо этого, одними из самых длинных маршрутов оказались опять же рейсы в Петербург: из Махачкалы (2 694 километра), Элисты (2 367 километров) и Ставрополя (2 245 километров).

Пятое место рейтинга занял рейс из города Шуя (Ивановская область) в Ялту: автобус преодолевает расстояние в 2 223 километра.

— Протяженность 65% междугородних автобусных маршрутов не превышает 500 км, но есть в расписаниях автовокзалов и маршруты-рекордсмены, которые мы обнаружили в рамках исследования, — сказал директор по маркетингу OneTwoTrip Алексей Теплов.

По его словам, несмотря на большие расстояния и время поездок, такие рейсы востребованы среди экономных пассажиров.

Как ранее писал Лайф, в 2018 году автостанции Москвы приняли девять млн пассажиров.