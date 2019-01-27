Похищенную из Третьяковской галереи картину внесли в реестр украденных полотен

Украденная несколько часов назад из Третьяковской галереи картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" была внесена в реестр украденных полотен, заявил директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов.

— Мы экстренно вносим эту работу в реестр похищенных и пропавших предметов музейного фонда. Делается это для того, чтобы исключить возможный вывоз этой работы за границу, — сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Он также добавил, что в ближайшее время Третьяковская галерея огласит официальное заявление о факте кражи картины.

Как ранее сообщал Лайф, несколько часов назад в Третьяковской галерее неизвестный похитил картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Пропажу официально подтвердили в Министерстве культуры, вскоре стали известны приметы предполагаемого преступника и страховая стоимость полотна. Сообщается, что у подозреваемого, возможно, был сообщник, с которым он скрылся с места преступления на белом Mercedes GL.