СМИ: В венесуэльском порту прогремел взрыв

В порту города Ла-Гуайра на севере Венесуэлы произошёл взрыв, об этом со ссылкой на очевидцев сообщает портал El Nacional. На опубликованных в Сети кадрах виден столб чёрного дыма.

#UltimaHora | 12:10 p.m. Vecinos de La Guaira y Maiquetía reportan explosión e incendio en las instalaciones del Puerto de La Guaira. Bomberos Marinos actúan en el incidente #27Ene - vía @nadeska16 @ElPitazoTV

Fotos: cortesía Jhonnar Corro pic.twitter.com/7av14QDpah — HAIDY RODRIGUEZ (@HAIDYRODRIGUEZ) 27 января 2019 г.

По данным пользователей соцсетей, в порту находятся пожарные, причины взрыва пока не известны. Также не сообщается и о пострадавших.