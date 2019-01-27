СМИ: В венесуэльском порту прогремел взрыв

Читайте также

СМИ: В венесуэльском порту прогремел взрыв

522

Фото: © Twitter/EVTV Miami‏

В порту города Ла-Гуайра на севере Венесуэлы произошёл взрыв, об этом со ссылкой на очевидцев сообщает портал El Nacional. На опубликованных в Сети кадрах виден столб чёрного дыма.

По данным пользователей соцсетей, в порту находятся пожарные, причины взрыва пока не известны. Также не сообщается и о пострадавших.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×