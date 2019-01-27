СМИ: В венесуэльском порту прогремел взрыв

В порту города Ла-Гуайра на севере Венесуэлы произошёл взрыв, об этом со ссылкой на очевидцев сообщает портал El Nacional. На опубликованных в Сети кадрах виден столб чёрного дыма.
#UltimaHora | 12:10 p.m. Vecinos de La Guaira y Maiquetía reportan explosión e incendio en las instalaciones del Puerto de La Guaira. Bomberos Marinos actúan en el incidente #27Ene - vía @nadeska16 @ElPitazoTV— HAIDY RODRIGUEZ (@HAIDYRODRIGUEZ) 27 января 2019 г.
Fotos: cortesía Jhonnar Corro pic.twitter.com/7av14QDpah
По данным пользователей соцсетей, в порту находятся пожарные, причины взрыва пока не известны. Также не сообщается и о пострадавших.
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