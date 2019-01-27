СМИ: Сторонники Мадуро напали на оппозицию в церкви в Венесуэле

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СМИ: Сторонники Мадуро напали на оппозицию в церкви в Венесуэле

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Флаг Венесуэлы. Фото: © Flickr/Anyul Rivas

Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро совершили нападение на здание церкви в городе Маракайбо, в которой проходило собрание сторонников оппозиции, сообщает газета El Nacional.

По информации журналистов, в момент, когда происходила передача текста законопроекта об амнистии и конституционных гарантиях, в здание ворвалась группа людей, предположительно, вооружённых и напала на собравшихся. Несколько человек получили ранения, информации о погибших не поступало. Сообщается, что незначительный ущерб причинён самому зданию.

Напомним, 23 января в Каракасе начались массовые протесты против Мадуро. Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Его поддержали США, а также Канада, Бразилия и ряд стран Латинской Америки. В ответ на это президент Николас Мадуро разорвал дипотношения с Вашингтоном.

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