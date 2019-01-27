СМИ: Сторонники Мадуро напали на оппозицию в церкви в Венесуэле

Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро совершили нападение на здание церкви в городе Маракайбо, в которой проходило собрание сторонников оппозиции, сообщает газета El Nacional.

По информации журналистов, в момент, когда происходила передача текста законопроекта об амнистии и конституционных гарантиях, в здание ворвалась группа людей, предположительно, вооружённых и напала на собравшихся. Несколько человек получили ранения, информации о погибших не поступало. Сообщается, что незначительный ущерб причинён самому зданию.

[#FOTOS] Colectivos destrozaron la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, en el Municipio San Francisco, en el estado Zulia, donde realizaba cabildo en apoyo a Juan Guaidó #27Ene https://t.co/MDZTqpRGWk pic.twitter.com/b0h0kazSEh — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) 27 января 2019 г.

Напомним, 23 января в Каракасе начались массовые протесты против Мадуро. Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Его поддержали США, а также Канада, Бразилия и ряд стран Латинской Америки. В ответ на это президент Николас Мадуро разорвал дипотношения с Вашингтоном.