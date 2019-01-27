На фасаде Эрмитажа представили хронику блокадного Ленинграда

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге была представлена хроника блокадного Ленинграда, реализованная в новом формате мультимедийного проекта "Салют над Ленинградом". Об этом сообщает ТАСС.

— Мы хотели бы поделиться со всем человечеством, и, прежде всего, со своими согражданами, и в первую очередь с молодёжью, — эти слова поэтессы Ольги Берггольц звучали в качестве самой важной мысли проекта.

На фасаде Главного штаба Эрмитажа, который на время представления стал экраном, сменяли друг друга кадры исторической хроники, рассказывающие о жизни и обороне в осаждённом городе.

В это время на самой Дворцовой площади участники театрализованного представления включали прожекторы, разворачивали зенитные орудия, заводили военную технику. Дополнительно эффект присутствия для зрителей усиливал вой сирен, голос Левитана, звуки взрывов, музыка Шостаковича, песни о войне и стихи Ольги Берггольц.

Как ранее сообщалось, небо над Петербургом окрасил торжественный салют в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда.