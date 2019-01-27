СМИ: Полиция узнала о краже картины Куинджи, когда приехала на вызов из-за шубы

Сотрудники полиции узнали о похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", когда приехали в Третьяковскую галерею по вызову из-за кражи шубы, сообщает ТАСС.

— Изначально в полицию поступило сообщение о краже шубы из гардероба Третьяковки. Прибывшие на место сотрудники полиции стали просматривать записи с камер видеонаблюдения и увидели, как неизвестные сняли со стены полотно Куинджи, — рассказал собеседник агентства в правоохранительных органах столицы.

Специалисты продолжают изучать записи с камер видеонаблюдения как в самом музее, так и с находящихся рядом зданий. По данным агентства, на кадрах из галереи видно, что злоумышленники спокойно передвигались и не скрывали лиц.

— Один из них потом прошёл мимо охраны, внимания к себе не привлёк. Он, предположительно, и вынес картину, — цитирует слова источника ТАСС.

Напомним, несколько часов назад неизвестный похитил картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи. Уже известны приметы предполагаемого преступника и страховая стоимость полотна. Сообщается, что у подозреваемого, возможно, был сообщник, с которым он скрылся с места преступления на белом Mercedes GL. В галерее началось внутреннее расследование.