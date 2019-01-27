Автомобиль сорвался в 80-метровую пропасть в Чечне

На юге Чечни легковой автомобиль с пассажирами сорвался с обрыва в 80-метровую пропасть, сообщает региональное МЧС.

— На автодороге Шатой — Итум-Кали между населёнными пунктами Нихалой и Вашиндарой в пропасть сорвался легковой автомобиль. Глубина около 80 метров, — рассказали в ведомстве.

По данным РИА "Новости", в результате погибло три человека, детей среди них нет. Сейчас спасатели пытаются добраться до автомобиля и поднять тела.