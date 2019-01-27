Сотрудников Третьяковки могут проверить на связь с похитителями картины Куинджи

В правоохранительных органах не исключили, что могут проверить некоторых сотрудников Третьяковской галереи и охраны на связь с похитителями картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", сообщает ТАСС.

— Ведутся опросы работников Третьяковки и охранников. Они могут быть проверены на связь с похитителями картины. Это не исключено, — заявил источник агентства в правоохранительных органах.

Напомним, несколько часов назад неизвестный похитил картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи. По некоторым данным, сотрудники полиции узнали о пропаже, когда приехали в музей по вызову из-за кражи шубы.

Уже известны приметы предполагаемого преступника и страховая стоимость полотна. Сообщается, что у подозреваемого, возможно, был сообщник, с которым он скрылся с места преступления на белом Mercedes GL. В галерее началось внутреннее расследование.