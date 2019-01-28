За выходные в Москве выпала почти половина месячной нормы осадков

В течение выходных в Москве выпало 45% месячной нормы осадков, которая в январе составляет 42 мм.Такие данные приводит метеостанция на ВДНХ. Только за воскресенье снежный покров на улицах столицы вырос на 19 миллиметров.

Снегопад продержится в столице и области до утра понедельника. Температура воздуха ночью ожидается около –7...–9 градусов. В Московской области — до –11 градусов.

Ранее сообщалось, что субботний снегопад в Москве оказался самым сильным почти за 70 лет, из-за чего в столичных аэропортах были отменены 11 рейсов, ещё 49 вылетели позже расписания, а высота сугробов побила рекорд этой зимы.