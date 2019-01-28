Дерзкое воровство. Кражу картины Куинджи сравнили с фильмом "Старики-разбойники"

В Минкультуры России назвали кражу картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи дерзким воровством, а также провели аналогию с сюжетом фильма "Старики-разбойники".

— Я не могу, честно говоря, припомнить случай такого дерзкого воровства! Знаете, все проводят аналогию с фильмом "Старики-разбойники", такое впечатление, что именно по сценарию этого фильма грабители готовились, —рассказал РИА "Новости" директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов.

По сюжету ленты Эльдара Рязанова "Старики-разбойники" герои прямо с выставки забрали полотно Рембрандта, заверив сотрудников музея, что картину увозят "на реставрацию", а смотрителю прямо сказали, что несут шедевр Рембрандта.

Напомним, несколько часов назад неизвестный похитил картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи. По некоторым данным, сотрудники полиции узнали о пропаже, когда приехали в музей по вызову из-за кражи шубы.

Уже известны приметы предполагаемого преступника и страховая стоимость полотна. Сообщается, что у подозреваемого, возможно, был сообщник, с которым он скрылся с места преступления на белом Mercedes GL. В галерее началось внутреннее расследование.