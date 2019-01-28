Не готова отказаться от Белого дома. Хиллари Клинтон может снова пойти на выборы

По словам источников, в частных разговорах она неоднократно упоминала своё возможное участие, однако официального заявления пока не сделала.

Экс-госсекретарь и кандидат в президенты США 2016 года Хиллари Клинтон не исключает своего участия в предвыборной гонке в 2020 году. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на своего корреспондента в Белом доме.

По его словам, Клинтон не готова отказаться "от своих мечтаний об Овальном кабинете", и уже несколько человек из её окружения сказали ему, что Клинтон раздумывает об участии в выборах, говоря, что "не закрывает двери" для старта своей новой избирательной кампании в будущем году.

При этом он отметил, что высказывания Хиллари не стоит воспринимать слишком буквально, ведь это лишь слова. Они не означают, что в данный момент прорабатываются планы или предвыборная стратегия, или вообще началась подготовка к избирательной кампании. Более того, одна из близких подруг Клинтон сказала, что сильно удивится, если та снова будет участвовать.

При этом в CNN считают, что у Клинтон есть шанс "взять реванш", поскольку в 2016 году она набрала больше голосов, чем Трамп, кроме того, в последнее время у американского лидера наблюдаются некоторые проблемы в отношениях с политической верхушкой США.

Напомним, о своём участии в выборах — 2020 уже объявили сенатор Камала Харрис, член Конгресса США от штата Гавайи демократ Тулси Габбард и ранее возглавлявший Министерство жилищного строительства и городского развития США Хулиан Кастро. Среди возможных кандидатов также называется экс-глава компании Starbucks Говард Шульц и внутрипартийный конкурент Клинтон, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Также сам Дональд Трамп неоднократно заявлял, что собирается снова баллотироваться.