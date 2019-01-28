Не готова отказаться от Белого дома. Хиллари Клинтон может снова пойти на выборы

Читайте также

Не готова отказаться от Белого дома. Хиллари Клинтон может снова пойти на выборы

439

Хиллари Клинтон. Фото: ©РИА Новости/Никита Шохов

По словам источников, в частных разговорах она неоднократно упоминала своё возможное участие, однако официального заявления пока не сделала.

Экс-госсекретарь и кандидат в президенты США 2016 года Хиллари Клинтон не исключает своего участия в предвыборной гонке в 2020 году. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на своего корреспондента в Белом доме.

По его словам, Клинтон не готова отказаться "от своих мечтаний об Овальном кабинете", и уже несколько человек из её окружения сказали ему, что Клинтон раздумывает об участии в выборах, говоря, что "не закрывает двери" для старта своей новой избирательной кампании в будущем году.

При этом он отметил, что высказывания Хиллари не стоит воспринимать слишком буквально, ведь это лишь слова. Они не означают, что в данный момент прорабатываются планы или предвыборная стратегия, или вообще началась подготовка к избирательной кампании. Более того, одна из близких подруг Клинтон сказала, что сильно удивится, если та снова будет участвовать.

При этом в CNN считают, что у Клинтон есть шанс "взять реванш", поскольку в 2016 году она набрала больше голосов, чем Трамп, кроме того, в последнее время у американского лидера наблюдаются некоторые проблемы в отношениях с политической верхушкой США.

Напомним, о своём участии в выборах — 2020 уже объявили сенатор Камала Харрис, член Конгресса США от штата Гавайи демократ Тулси Габбард и ранее возглавлявший Министерство жилищного строительства и городского развития США Хулиан Кастро. Среди возможных кандидатов также называется экс-глава компании Starbucks Говард Шульц и внутрипартийный конкурент Клинтон, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Также сам Дональд Трамп неоднократно заявлял, что собирается снова баллотироваться.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×