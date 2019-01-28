В МИД Венесуэлы рассказали, при каких условиях пойдут на переговоры с оппозицией

Венесуэльские власти готовы на переговоры с оппозицией, если инициатива поступит с её стороны, и этот процесс должен проходить в рамках конституции страны. Об этом в интервью RT заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

— Я бы хотел, чтобы желание исходило с их стороны. Чтобы они попросили разрешения у своих начальников в США, чтобы мы сели за стол переговоров и начали искать решение, — отметил министр.

Он также добавил, что официальный Каракас никогда не отказывался от переговоров, однако оппозиция часто меняла своё решение по этому вопросу.

Напомним, 23 января в Каракасе начались массовые протесты против Мадуро. Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Его поддержали США, а также Канада, Бразилия, Израиль и ряд стран Латинской Америки. В ответ на это президент Николас Мадуро разорвал дипотношения с Вашингтоном.