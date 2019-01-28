СМИ: В России прошли испытания оружия с ударного беспилотника-перехватчика

В России прошли испытания оружия с первого малого ударного беспилотника-перехватчика "Карнивора", который способен нейтрализовать другие дроны, передаёт ТАСС.

— Было отработано применение боекомплекта: ударного вооружения и сеток для перехвата других дронов, — приводит агентство слова источника в оборонно-промышленном комплексе.

Под ударным вооружением подразумеваются осколочно-фугасные гранаты, а также авиабомбы малого калибра. Отмечается, что после завершения заводских испытаний, новинка будет опробована в "боевых условиях", но детали этой операции не уточняются.

"Карнивора" — это первая подобная разработка в России. Размах крыльев пять метров, максимальный взлётный вес 40 кг, при скорости полёта до 150 км/ч. Он способен работать в условиях радиоэлектронного подавления даже при полной потере навигационных сигналов от спутника, оборудован сдвигающимся крылом для выравнивания центровки веса и имеет грузовой отсек объёмом 35 литров. При этом продолжительность барражирующего полёта составляет от 10 до 15 часов.