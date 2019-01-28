Дерипаска снизил долю в En+ до 44,95%

В рамках сделки по снятию с компании En+ американских санкций российский бизнесмен Олег Дерипаска снизил свою долю в En+ до 44,95% путём допэмиссии, передачи доли акций ВТБ и благотворительному фонду. Об этом говорится в сообщении компании.

Также отмечается, что в соответствии с требованиями Минфина США, En+ обновила состав совета директоров. Теперь независимые директора займут восемь из 12 мест в совете.

Напомним, 19 декабря Минфин США сообщил о грядущем снятии ограничений с En+ и компаний "Русал" и "Евросибэнерго". А 27 января было официально объявлено об отмене ограничений. При этом санкции в отношении бизнесмена Дерипаски продолжают действовать.