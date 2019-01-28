Правила цифровой гигиены. Эксперты рассказали, как сохранить свои личные данные

Несколько простых советов помогут избежать неприятных ситуаций, связанных с потерей аккаунтов в соцсетях или денег на своих счетах.

Специалисты "Роскачества" к Международному дню защиты персональных данных — 28 января — разработали перечень рекомендаций, которые помогут избежать попадания личных данных в руки преступников.

— Есть виды вредоносного ПО, которые практически никак не выдают своего присутствия, но при этом могут пересылать злоумышленникам данные, которые пользователь вводит с клавиатуры, в том числе логины и пароли от учётных записей, — приводит ТАСС слова директора направления "Кибербезопасность для населения" компании "Ростелеком-Solar" Олега Седова.

По мнению экспертов, для сохранения личных данных необходимо следовать нескольким простым правилам так называемой цифровой гигиены. Рекомендуется установить и регулярно обновлять антивирус на своём устройстве, не вводить свои логины и пароли на подозрительных сайтах, а также делать резервные копии важной информации на внешних носителях.

Кроме того, не стоит использовать одинаковый пароль для всех учётных записей, при этом составлять пароли следует из букв разного регистра, цифр и различных символов, а при возможности установить двухфакторную аутентификацию. Также не стоит открывать неизвестные файлы из электронных писем, переходить по незнакомым ссылкам в сообщениях и пользоваться нелицензионными программами. А отходя от своего компьютера, всегда лучше сперва перевести его в спящий режим.

А для тех, кто не желает попасться на уловки не только киберпреступников, но и нечистых на руку маркетологов, "Роскачество" составило список советов, как участвовать в распродажах и не переплатить лишнего.