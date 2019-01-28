Пьяный мужчина облил краской памятник "вежливым людям" в Крыму

Пьяный мужчина облил краской памятник "вежливым людям", установленный в Симферополе в честь событий 2014 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на УМВД России по Республике Крым.

Сейчас злоумышленник задержан, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела за вандализм.

Памятник был установлен в 2016 году на пожертвования. Композиция состоит из фигур военного, девочки с цветами и кота у их ног.