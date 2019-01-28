В Бразилии нашли погребённый под грязью автобус с жертвами прорыва дамбы

Трагедия произошла 25 января, на востоке страны прорвало плотину, которая сдерживала отходы металлургической промышленности.

Количество погибших в результате прорыва дамбы в штате Минас-Жерайс на востоке Бразилии увеличилось до 58, ещё 305 человек числятся пропавшими без вести, передаёт Globo.

Ранее сообщалось о гибели 37 человек и 252 пропавших без вести. Представители службы спасения сообщили, что число погибших резко увеличилось после того, как поисковый отряд обнаружил автобус с пассажирами, который был погребён под слоем грязи.

По их словам, в будущем возможны аналогичные "находки". Кроме того, пока не была обнаружена столовая компании, в которой также могли находиться люди. Предполагается, что сильный поток переместил здание или разломал. Работающие на месте специалисты уверены, что всех тел им не удастся найти.

Вместе с тем количество пропавших без вести выросло после того, как компания Vale, отвечающая за дамбу, на которой случилось ЧП, обнародовала новый список сотрудников, которые не выходят на связь.

Напомним, 25 января в районе муниципалитета Брумадинью на востоке страны произошёл прорыв плотины, которая сдерживала отходы металлургической промышленности. Потоки грязи обрушились на административные здания компании Vale, которая отвечает за плотину, а также на дома местных жителей. Первоначально сообщалось об 11 погибших.