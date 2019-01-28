СМИ: Лавров может посетить Японию весной

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СМИ: Лавров может посетить Японию весной

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Сергей Лавров. Фото: © Facebook/ Russian Foreign Ministry - МИД России

Глава МИД России Сергей Лавров в марте или апреле может приехать в Японию на переговоры со своим коллегой Таро Коно по вопросам мирного договора. Об этом сообщает газета Sankei со ссылкой на источники.

Напомним, министры уже встречались в середине января — Таро Коно прибыл в Москву с официальным визитом 12 января. Вместе с Лавровым они договорились об ускорении работы над мирным договором. Также главы МИДов должны встретиться на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая состоится 15–17 февраля.

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