СМИ: Трамп размышлял о "военном варианте" в Венесуэле

Сенатор-республиканец Линдси Грэм рассказал о разговоре с президентом США Дональдом Трампом, в котором американский лидер якобы размышлял о возможности использования военной силы в Венесуэле в нынешней ситуации. Об этом сообщает портал Axios.

— Он [Трамп] спросил: "Что ты думаешь об использовании военной силы?" Я сказал: "Ну, тебе нужно быть осторожным, это может быть проблематично". А он на это ответил: "Ну, я удивлен, ты же хочешь везде вторгаться", — вспоминает сенатор.

По словам Грэма, он ответил Трампу, что считает оправданным вмешательство вооружённых сил тогда, когда под угрозой находятся интересы национальной безопасности.

Сенатор также рассказал, что "Трамп агрессивно настроен по отношению к Венесуэле".

Автор статьи уточняет, что сейчас давление США для ускорения смены режима в Венесуэле носит дипломатический и экономический характер. Однако игнорировать личные комментарии Трампа не стоит, так как американский лидер даёт понять, что Вашингтон по-прежнему готов рассматривать "все варианты".