От 15 тысяч до 2 млн. В Сети появились объявления о продаже "картины Куинджи"

Спустя несколько часов после похищения полотна Архипа Куинджи из Третьяковской галереи на сайтах объявлений появились сообщения о продаже "оригинала картины "Ай-Петри. Крым".
Так, на "Авито" размещено объявление о продаже "оригинала", который якобы пройдёт любые проверки. Продавец заявляет, что картина находится "в данный момент" в Москве. При этом указана и цена — 2,5 млн рублей.
На том же сайте "Комсомольская правда" нашла другое объявление: "Картина "Ай-Петри. Крым", Архип Куинджи, 15 000 рублей. Прямиком из Третьяковки. Также есть картины под заказ". Продавец якобы находится в Вологде.
Связавшись с автором объявления, издание выяснило, что таким образом он решил пошутить и эту картину он не продаёт.
— Проверяю, зайдёт ли шутка. Точно [не продаю]. Но может быть всякое. Сам такие случаи на "Авито" просматриваю, — отметил антиквар.
Напомним, несколько часов назад неизвестный похитил картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи. Уже известны приметы преступника, а также опубликовано видео с предполагаемым похитителем. Сообщается, что у подозреваемого, возможно, был сообщник, с которым он скрылся с места преступления на белом автомобиле Mercedes GL.
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