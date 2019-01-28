От 15 тысяч до 2 млн. В Сети появились объявления о продаже "картины Куинджи"

Искусствоведы считают, что украденное полотно бесценно, однако на аукционах за него могут дать миллионы долларов.

Спустя несколько часов после похищения полотна Архипа Куинджи из Третьяковской галереи на сайтах объявлений появились сообщения о продаже "оригинала картины "Ай-Петри. Крым".

Так, на "Авито" размещено объявление о продаже "оригинала", который якобы пройдёт любые проверки. Продавец заявляет, что картина находится "в данный момент" в Москве. При этом указана и цена — 2,5 млн рублей.

На том же сайте "Комсомольская правда" нашла другое объявление: "Картина "Ай-Петри. Крым", Архип Куинджи, 15 000 рублей. Прямиком из Третьяковки. Также есть картины под заказ". Продавец якобы находится в Вологде.

Связавшись с автором объявления, издание выяснило, что таким образом он решил пошутить и эту картину он не продаёт.

— Проверяю, зайдёт ли шутка. Точно [не продаю]. Но может быть всякое. Сам такие случаи на "Авито" просматриваю, — отметил антиквар.

Напомним, несколько часов назад неизвестный похитил картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи. Уже известны приметы преступника, а также опубликовано видео с предполагаемым похитителем. Сообщается, что у подозреваемого, возможно, был сообщник, с которым он скрылся с места преступления на белом автомобиле Mercedes GL.