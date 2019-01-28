Похищенная из Третьяковки картина могла быть не застрахована для выставки

Среди представленных на выставке Куинджи картин застрахованы на время экспонирования были только пять полотен.

Похищенная в воскресенье из Третьяковской галереи картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" могла быть застрахована только на время перевозки и монтажа, а на время экспонирования — нет. Это следует из конкурсной документации на страхование, передаёт ТАСС.

Так, согласно документам, страхование картины распространялось только на период "транспортировки от места постоянного хранения до места временного хранения и обратно", а также на период, монтажа/демонтажа и пока полотно находится в галерее "без доступа посетителей".

При этом на период экспонирования в Третьяковке были застрахованы только пять картин. И "Ай-Петри. Крым", принятая из фондов Русского музея в Санкт-Петербурге, в этом списке не значится. Но в то же время в документе подтверждается её страховая оценка в размере 12 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что по факту похищения картины Куинджи из Третьяковки возбуждено уголовное дело. Правоохранителям уже известны приметы преступника, а также опубликовано видео с предполагаемым похитителем. Сообщается, что у подозреваемого, возможно, был сообщник, с которым он скрылся с места преступления на белом автомобиле Mercedes GL.