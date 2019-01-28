Трое детей и четверо взрослых госпитализированы после пожара в Кемерове

Семеро пострадавших, в том числе трое детей, были госпитализированы после пожара в многоквартирном доме в Кемерове, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

— На момент прибытия подразделения с балкона на шестом этаже шёл дым. С девятого этажа люди просили о помощи. По автолестнице с девятого этажа спустили мужчину и двоих детей, — сообщили в ведомстве.

Ещё 23 человека эвакуировались по лестничным маршам. Информации о погибших не поступало. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Предварительно причиной пожара называется неосторожность при курении.