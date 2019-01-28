Депутат Рады назвал МВФ "захватнической организацией"

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович назвал долги Киева перед Международным валютным фондом навязанными, а сам МВФ — "захватнической организацией".

— Мы не в состоянии обслуживать навязанные нам долги МВФ. Мы не в состоянии и не должны идти на ущемление национальной безопасности для получения очередных траншей... Фонд в принципе действует как захватническая организация, — сказал политик в эфире телеканала "112 Украина".

Напомним, 19 октября МВФ заявил о достижении с Украиной соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономики. А 19 декабря совет директоров МВФ одобрил кредит для Украины в 3,9 миллиарда долларов.