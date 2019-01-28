WP: Оппозиция Венесуэлы ведёт тайные переговоры с военными для свержения Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиции, самопровозглашённый президент Хуан Гуайдо заявил, что его сторонники ведут тайные переговоры с лояльными чиновниками, чтобы отстранить от власти президента страны Николаса Мадуро, сообщает газета Washington Post.

— Мы вели переговоры с правительственными чиновниками, гражданскими и военными. Это очень деликатный вопрос, связанный с личной безопасностью. Мы встречаемся с ними, но осторожно, — цитирует его слова издание.

Он также приводит слова венесуэльского генерала в изгнании Антонио Риверо, который, ещё будучи в Венесуэле, встречался со своими армейскими коллегами и сделал вывод, что они "уже сломлены", потому что видят недостатки правительства, но боятся открыто заявить об этом.

Напомним, 23 января в Каракасе начались массовые протесты против Мадуро. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Его поддержали США, а также Канада, Бразилия, Израиль и ряд стран Латинской Америки. В ответ на это президент Николас Мадуро разорвал дипотношения с Вашингтоном.