WSJ: Премьер Венгрии отказал США в усилении давления на Россию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил отказом на требования Вашингтона надавить на Россию и Китай, отметив, что его страна должна быть "нейтральной, как Австрия". Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, США выступили с требованиями предпринять жёсткие шаги по противодействию кибершпионажу, которым якобы занимается Китай, а также усилить поддержку Украины в противовес России. И, как отмечают источники, Орбан на оба предложения ответил отказом. Случилось это в прошлом месяце во время встречи с послом США.

— Точка зрения Орбана заключается в том, что мы хотим иметь дела с Россией, — цитирует газета слова венгерского чиновника.

При этом Орбан хочет, чтобы его страна продолжала входить в НАТО, однако премьер против того, чтобы кто-то указывал Будапешту, какую политику проводить в отношении Пекина и Москвы.