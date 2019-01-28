На руднике в Якутии произошло задымление на глубине 270 метров

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На руднике в Якутии произошло задымление на глубине 270 метров

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Фото: ©Pixabay

На глубине 270 метров на руднике "Бадран" в Якутии произошло задымление, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по региону.

— Установлено, что на поверхность выведены все сотрудники рудника. Погибших, пострадавших нет. Проводится проветривание рудника, — говорится в сообщении.

Рудник находится в 134 км от посёлка Усть-Нера Оймяконского района и предназначен для добычи руды, содержащей золото. Задымление произошло в бытовом помещении.

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