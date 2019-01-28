Делегация из КНДР вылетела во Владивосток на переговоры

Группа делегатов во главе с замминистра внешнеэкономических дел Северной Кореи Ли Гван Гыном вылетела во Владивосток, где должны состояться переговоры по вопросам двустороннего сотрудничества, а также подготовки Межправительственной комиссии.

— Члены делегации планируют встретиться и обменяться мнениями по проблематике российско-корейского сотрудничества в практических областях с руководством Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, — говорится в заявлении на официальной странице в "Фейсбуке" Посольства РФ в КНДР.

Помимо этого, на повестку встречи вынесен вопрос о развитии административных, а также некоторых хозяйственных структур Приморского Края. Также будет обсуждаться подготовка к межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.