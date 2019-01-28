С 1 февраля в РФ повысят пособия ветеранам и инвалидам

С 1 февраля ряд пособий и компенсаций повысится в России на 4,3%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Установлен коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных двумя законами РФ и девятью федеральными законами, в размере 1,043 (в 2018 году был установлен коэффициент индексации 1,025), — говорится в документе на сайте правительства.

Отмечается, что это решение распространяется на выплаты, пособия и компенсации для ветеранов, инвалидов, граждан с детьми, а также на те, которые выплачиваются при обязательном соцстраховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.