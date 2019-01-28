Полиция ищет источники звонков о "минировании" в городах Сибири

Правоохранительные органы и власти сибирских регионов проверяют все анонимные сообщения об угрозах и ищут их источники. Об этом РИА "Новости" сообщил полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

Утром 28 января звонки о "минировании" поступили в экстренные службы Хакасии, Республики Алтай, Новосибирской, Омской областей, Красноярского, Алтайского краёв. Были эвакуированы десятки социальных объектов и административных зданий.

— Правоохранительные органы совместно с региональными органами исполнительной власти отрабатывают все поступающие сообщения в соответствии со своими полномочиями и ведут поиски источников этих звонков, — рассказал полпред.

На прошлой неделе подобное происходило в городах Дальнего Востока и Восточной Сибири — в социальные учреждения и административные здания поступали сообщения с угрозами, однако все они оказались ложными.